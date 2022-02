Facchetti: «Inzaghi all’esame di laurea? Già superato! Inter, un vantaggio»

L’Inter stasera ospita il Liverpool a San Siro nella sfida valevole per l’andata degli ottavi di Champions League (QUI le ultime sui nerazzurri). Gianfelice Facchetti – intervenuto ai microfoni di TMW Radio -, dice la sua sulla sfida cercando di smorzare la tensione. Di seguito le sue dichiarazioni

SERATA SPECIALE – L’Inter stasera affronta il Liverpool in una di quelle partite che secondo Gianfelice Facchetti tutti vorrebbero vivere: «E’ una di quelle partite che credo qualsiasi tifoso vorrebbe vivere dagli spalti e credo che sia lo stesso discorso per un allenatore. Non chiederei a questa partita più valutazioni di quante in realtà continuiamo a chiederne a partite che si accavallano con una frequenza a cui non siamo abituati. Se guardo il calendario dell’Inter ha giocato un sacco di match molto importanti. Credo che l’Inter debba godersi la serata, giocare al meglio e giocarsi le sue chance ma non caricherei di una tensione eccessiva, che non serve e che non porta a nulla di buono. Quello che abbiamo visto dimostra che la squadra è in controllo, speriamo sia una bella partita».

PREPARAZIONE – Facchetti commenta l’assenza di Nicolò Barella: «Sicuramente è un’assenza che può pesare anche se tra virgolette c’è il vantaggio che questa cosa la si sapesse da tempo. Dopo l’espulsione ingenua a Madrid sapevamo che avremmo affrontato questa partita con l’assenza del centrocampista della Nazionale. Quindi ci saranno stati degli esperimenti, ci si arriva preparati. Arturo Vidal è un giocatore che può reggere questo confronto, ci auguriamo possa essere una serata buona anche per lui».

NULLA DA PERDERE – Facchetti loda la mentalità del Liverpool di Jurgen Klopp e si aggrappa all’atteggiamento spregiudicato dell’Inter: «L’aspetto che più mi fa preoccupare e quello che mi dà più sicurezza? E’ un dato concreto: abbiamo visto il Liverpool venire a vincere con il Milan a San Siro l’ultima partita del girone già qualificato, sostanzialmente con le seconde linee e schierando dei ragazzi. Questo dimostra la qualità della rosa anche nelle riserve e poi comunque una mentalità che è quella di proporre sempre calcio, provare a vincere anche quando hai il primo posto garantito. Quindi questo atteggiamento dimostra una grande forza di mentalità e approccio. Dall’altro credo che serate così siano quelle per le quali un calciatore fa tutta quella fatica. Penso che sia una di quelle cose che sogna tutta la vita. Poi c’è anche il fatto che si parte comunque dallo 0-0 e forse anche il fatto che qualcuno dia l’Inter già fuori può essere un vantaggio psicologico perché mette nella posizione di dire che non abbiamo nulla da perdere. Questa squadra ha dimostrato di saper tirar fuori il carattere quando serve e quindi confido in questo atteggiamento spregiudicato che vuole smascherare i pronostici che ci danno fuori».

ESAME SUPERATO – Per finire Facchetti loda Inzaghi, che secondo lui ha già superato l’esame di laurea: «Come arriva Inzaghi alla sfida? Io sarei sempre per giudizi meno frettolosi, non giudicherei il suo operato dalla sfida con il Liverpool. Penso che tutto l’ambiente abbia apprezzato il modo in cui Inzaghi si è calato nella realtà, come abbia ereditato la rosa di Conte valorizzando alcuni calciatori e liberando qualche energia che era un po’ più costretta dal modo diverso di guidare la squadra. Inoltre è riuscito a trovare dei rimedi, grazie anche a Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, a un finale di calciomercato che aveva creato panico e che aveva fatto sì che nessuno dall’esterno accreditasse l’Inter allo scudetto. Lui si è caricato tutto sulle spalle, senza proclami e senza lamentarsi di una situazione in cui altri avrebbero reagito diversamente. E’ partito rincorrendo e guadagnando la vetta. Ha vinto la Supercoppa, è in semifinale di Coppa Italia e agli ottavi di Champions. Io direi che l’esame di laurea è già bello che superato. Ora resta una parte di stagione con obiettivi che possono essere conquistati ma non subordinerei una valutazione complessiva del suo lavoro a questa partita».