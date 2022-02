Inter-Liverpool: la probabile formazione e le scelte di Inzaghi in Champions League

Inter-Liverpool è in programma oggi a partire dalle ore 21:00. Partita valida per l’andata degli Ottavi di Finalae di UEFA Champions League. Si tratta del debutto in campo internazionale in questo anno solare 2022, oltre che del ritorno nella fase finale della massima competizione europea. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Inzaghi per Inter-Liverpool

INDISPONIBILI – Ben sei tesserati non saranno della partita. Il grande assente a centrocampo è Nicolò Barella, squalificato (anche per il ritorno, ndr). Fuori anche l’esterno sinistro Robin Gosens, il centrocampista Matias Vecino e l’attaccante Joaquin Correa, tutti infortunati. Escluso in quanto non registrato in lista UEFA il difensore Aleksandar Kolarov, così come il portiere Gabriel Brazao (vedi articolo) ancora in attesa di cessione.

Convocati non comunicati: le ultime sulla probabile formazione

MODULO – Nonostante l’emergenza praticamente in tutti i reparti, l’Inter di Simone Inzaghi al momento non può non iniziare la partita con il 3-5-2 di base.

Probabile formazione Inter: le ultime novità reparto per reparto

DIFESA – Il capitano Samir Handanovic in porta. In mezzo Stefan de Vrij è insidiato da Milan Skriniar, che potrebbe giocare ovunque, ad esempio terzo destro con Alessandro Bastoni terzo sinistro. Pronto per ogni evenienza Danilo D’Ambrosio, in grado di rimpiazzare sia de Vrij (bocciatura tecnica?) sia Bastoni (in caso di provino negativo post-infortunio), giocando sul centro-destra.

CENTROCAMPO – A destra Denzel Dumfries verrà preferito a Matteo Darmian con Ivan Perisic a sinistra. Davanti alla difesa spazio a Marcelo Brozovic con Arturo Vidal più di Roberto Gagliardini mezzala destra e Hakan Calhanoglu mezzala sinistra.

ATTACCO – In avanti Lautaro Martinez verrà spalleggiato quasi sicuramente da Edin Dzeko, preferito dal 1′ rispetto ad Alexis Sanchez, che comunque spera ancora di avere una chance dall’inizio.

Inter-Liverpool, probabile formazione: le scelte di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 22 Vidal, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 13 A. Ranocchia, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 38 Sangalli, 47 Franco Carboni, 88 Caicedo.

La probabile formazione del Liverpool di Jurgen Klopp

AVVERSARI – Ancora alcuni dubbi di formazione per la squadra inglese. Clicca qui per scoprire anche la probabile formazione dello Liverpool di Jurgen Klopp, che sarà ospite dell’Inter di Inzaghi a San Siro. L’inizio di Inter-Liverpool di Champions League è previsto alle ore 21:00, già dalle 20:30 su Inter-News.it LIVE.