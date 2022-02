Inter Primavera, ancora momento no: rimonta Fiorentina, erroraccio Rovida

L’Inter Primavera prosegue nel suo 2022 con troppe ombre e pochissime luci. Dopo il primo tempo, chiuso sull’1-1 (vedi articolo), la squadra di Chivu crolla e la Fiorentina vince 3-1. Se il vantaggio dei viola è splendido il terzo gol è un regalo di Rovida.

FIORENTINA-INTER PRIMAVERA, SECONDO TEMPO – Cinque minuti e la Fiorentina passa in vantaggio: gran destro di Andrei David dai venti metri, stavolta William Rovida non può fare nulla. L’Inter prova a cambiare qualcosa, mettendo dentro Lorenzo Peschetola e il 2004 Jan Zuberek all’esordio nel Campionato Primavera 1. A Cristian Chivu l’attacco non soddisfa, visto che al 66′ mette anche Nikola Iliev per Oliver Jurgens. La follia la fa però Rovida, oggi protagonista di un pomeriggio da incubo, regalando alla Fiorentina il gol del 3-1 al 75′. Il portiere azzarda un dribbling su Gian Marco Neri al limite dell’area piccola, perde palla e basta un tocco per far finire il pallone in rete. Un gol molto brutto da subire. La ripresa horror prosegue con l’espulsione di Peschetola, cacciato all’84’ per un intervento col piede a martello su David. I quattro minuti di recupero prolungano solo l’agonia.

FIORENTINA-INTER PRIMAVERA 3-1 – IL TABELLINO

Fiorentina (4-2-3-1): Andonov; Gentile (91′ Larsen), Frison, Krastev, Favasuli; Neri, Amatucci; Egharevba, David (91′ Scariano), Distefano (72′ Gori); Toci (72′ Kayode).

In panchina: Fogli, Dainelli, Agostinelli, Capasso, Romani, Biagetti, Koffi, Seck.

Allenatore: Alberto Aquilani

Inter (4-3-1-2): Rovida; Zanotti, Hoti, Fontanarosa, Pelamatti; Fabbian (55′ Peschetola), Casadei, Andersen (76′ Mirarchi); V. Carboni (76′ Curatolo); Jurgens (66′ Iliev), Abiuso (55′ Zuberek).

In panchina: Basti, Botis, Iliev, Silvestro, Moretti, Peretti, Stankovic.

Allenatore: Cristian Chivu

Arbitro: Giuseppe Collu della sezione di Cagliari (Spataro – Trasciatti)

Gol: 18′ V. Carboni (I), 24′ Egharevba, 49′ David, 75′ Neri

Espulso: Peschetola (I) all’84’ per grave fallo di gioco

Ammoniti: Abiuso, Andersen (I), Neri, David (F)

Recupero: 1′ PT, 4′ ST