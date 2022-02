Calhanoglu: «Non sento la pressione! Inter-Liverpool di alto livello»

Calhanoglu ha parlato ad Amazon Prime Video in vista della partita di stasera col Liverpool. Ecco le parole del centrocampista dell’Inter.

RIVITALIZZATO – Hakan Calhanoglu parla di come arriva alla gara: «Mi sento molto bene. Sicuramente sarà una partita molto importante, non solo per me ma per noi tutti dell’Inter. Sarà una partita di alto livello: il Liverpool è una squadra forte, conosco l’allenatore Jurgen Klopp dalla Bundesliga. Mi sento molto bene, non sento la pressione. Sto tranquillo e concentrato sul mio lavoro che voglio fare sul campo: è quello che conta. Poi il calcio che giochiamo sta diventando buono, abbiamo delle qualità ma dobbiamo fare di più perché loro hanno giocatori di qualità. Anche se non faccio gol o assist voglio dare il massimo per la squadra: senza sacrificio non si va in campo. Voglio sempre dimostrare che se non faccio gol o assist la prima cosa è la squadra».