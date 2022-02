Sconcerti: «Liverpool grande squadra, non siderale. Curioso per l’Inter»

Sconcerti mantiene la fiducia nei confronti dell’Inter in vista della partita di stasera contro il Liverpool. Il giornalista, da Maracanà su TMW Radio, anticipa i temi del big match degli ottavi di Champions League.

IL VERO VALORE – Mario Sconcerti presenta la partita: «Intanto sono molto curioso di vedere l’Inter contro una grande squadra inglese, perché ci può aiutare molto a capire la cifra dell’Inter e del calcio italiano. Per adesso abbiamo giocato due partite contro le squadre inglesi, il Chelsea con la Juventus e l’Atalanta col Manchester United: c’è stata solo una vittoria. In trasferta il Liverpool è un po’ diverso, sa tenere il pallone, ma non dimentichiamoci che il Napoli per due anni l’ha tenuto in Champions League ed è rimasto imbattuto ad Anfield. Sono una grande squadra, ma non siderale: ci si può giocare contro. Poi è naturale anche perderci contro, ma io credo che sia una partita aperta. Certamente sì».

LA SFIDA – Sconcerti prosegue: «Sono tutti nazionali, da una parte e dall’altra. È la seconda squadra inglese contro quella che potenzialmente è la prima italiana: di solito la differenza c’è. Bisogna vedere, come mi è sembrato, se siamo cresciuti per capire dove siamo arrivati. C’è un cambiamento che secondo me è importante, anche dalla partita di stasera, che è come non contino più doppi i gol in trasferta. Conta il risultato secco, non c’è da venire a difendersi. Ieri la vittoria del PSG vale come se avesse vinto 5-0, più o meno, perché se dopo fa 0-0 passa. Può darsi che il Liverpool possa giocare più aperto, perché in genere le squadre inglesi sono più attente».