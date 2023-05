Evra: «Il Real Madrid in Finale non perde mai. Per l’Inter meglio…»

Patrice Evra avverte l’Inter a proposito del Real Madrid e si augura il Manchester City in Finale per i nerazzurri. L’ex Juventus parla così su Prime Video.

PERICOLO – Patrice Evra non segue tutti gli altri, non sottovaluta i Blancos. L’ex giocatore di Manchester United e Juventus ha parlato così a proposito dell’avversaria dell’Inter: «Queste Finali il Real Madrid le gioca tutti i giorni. Per l’Inter è meglio affrontare il Manchester City, in Finale il Madrid non sbaglierà come l’anno scorso. Il Liverpool stava dominando, poi le parate di Courtois e Vinicius hanno portato la coppa. Secondo me l’Inter ha maggiori possibilità se passa il City».