Pedullà: «Dove sono i presunti allenatori dopo Inzaghi? Rispetto»

Simone Inzaghi ha portato l’Inter in Finale di Champions League, Alfredo Pedullà ha chiesto in maniera polemica su Twitter rispetto per il lavoro dell’allenatore dell’Inter.

CRITICHE – Alfredo Pedullà polemizza sulle critiche all’allenatore dell’Inter: «Che fine ha fatto il famoso casting prima di Barcellona, Porto, Benfica, prima di chiunque con presunti allenatori incontrati che avrebbero dovuto sostituire Inzaghi? Inzaghi ha risposto sul campo, ha rispedito al mittente. Il rispetto che non hanno avuto per il suo lavoro è stato talmente strisciante che mi permetto di parlare di giustizia divina. L’Inter è in Finale di Champions, il rendimento in campionato non è stato convincente e avrebbe potuto fare di più la squadra. 11 sconfitte non sono giustificabili, ma Inzaghi si è fatto trovare pronto nell’ultimo mese e mezzo di stagione, ha recuperato in Serie A, ha conquistato la Finale di Coppa Italia e quella di Champions League. Fortunatamente Inzaghi prima di ieri e della scorsa partita col Milan non si è svegliato con nessun nome al suo posto per la panchina. Ci dev’essere rispetto per il lavoro di un allenatore, Zhang ieri ha confermato che Inzaghi rimarrà l’allenatore. I casting sono carta straccia, contano i fatti».