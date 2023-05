Zola: «Inter, sarebbe bellissimo vincere la Champions League»

Gianfranco Zola è in collegamento dall’Etihad Stadium per Manchester City-Real Madrid con Prime Video e ha ipotizzato una Finale contro l’Inter.

PRONOSTICO – L’Inter ha già conquistato la Finale di Champions League, la prossima rivale non sarà però delle più semplici da affrontare. Gianfranco Zola esprime la sua preferenza in un ipotetico match: «Io sinceramente ritengo che per l’Inter sia meglio affrontare il Real Madrid. Ti dà più opportunità in tutto il corso della partita, ti offre qualcosa quindi per me darebbe più chance all’Inter. Con il Manchester City quest’anno è veramente dura. Vincere la Champions League sarebbe fantastico e bellissimo, anche utile per il nostro calcio, quello italiano. Sappiamo però che non sarà semplice, la concorrenza è forte».