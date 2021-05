Patrice Evra, ex calciatore della Juventus, ha pubblicato un video sul suo account Instagram. Bersaglio della sua diretta è Giuseppe Marotta, invitato dal francese a tornare in bianconero

AFFONDO – Evra, come al solito a mezzo Instagram, ha lanciato più di una frecciatina all’Inter, scossa dall’addio di Antonio Conte e dal cambio repentino di guida tecnica: «Alla fine la Vecchia Signora non molla mai – ha detto il francese, in un video – ma questo è anche un grande messaggio per tutti gli juventini. È normale che la gente gufi, dopo nove scudetti di fila. Vi rendete conto di come hanno sofferto queste persone? Quindi dobbiamo capirle un po’. Sono arrabbiati. Però voi dovete capire che non c’è niente di scontato. L’ho già detto in un altro video chi è che deve tornare e lo so che tornerà: Giuseppe Marotta, non farmi arrabbiare, vuoi che ti chiami? Torna a casa che all’Inter non ci sono più soldi. Guarda: uno scudetto vinto e Conte va via, vanno via anche i giocatori. Non è la Juventus. Non c’è la regolarità tutti gli anni».

