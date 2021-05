Romelu Lukaku ha già fatto capire di voler restare all’Inter. Il club nerazzurro lo considera incedibile tra gli incedibili. Il nuovo corso del club parte dal belga, a prescindere da Conte

RIBALTONE – Sul 19° scudetto della storia dell’Inter c’è stampato in bella vista il viso di Romelu Lukaku. Il belga è diventato in pochissimo tempo un leader totale e totalizzante dello scacchiere di Antonio Conte. Ora che il tecnico pugliese ha lasciato il club nerazzurro, qualcuno ha già cominciato a ipotizzare che l’ex Manchester United possa guardarsi intorno alla ricerca di nuove opportunità professionali.

ANCORA INSIEME – Di offerta per Lukaku ne sono arrivate anche nei mesi scorsi. Ma l’Inter ha sempre fatto orecchie da mercante e continuerà su questa linea. Il belga ha sposato la causa nerazzurra, come testimoniano gli ultimi indizi da lui stesso seminati (vedi articoli). La rinascita dell’Inter è coincisa con l’esplosione di Lukaku come calciatore. Il belga è nel miglior momento della sua carriera e ha stretto una simbiosi esclusiva con la città e i tifosi nerazzurri. Questo dovrebbe bastare per resistere al corteggiamento dei top club europei, anche qualora la chiamata dovesse arrivare dal suo tecnico dei sogni.