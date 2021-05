Lukaku e gli altri: l’Inter ha una lista degli incedibili – SM

Il mercato dell’Inter è in fibrillazione in quanto ormai è dato per scontato che qualcuno sarà ceduto per sistemare la precaria situazione finanziaria del club. C’è però una lista di giocatori che l’Inter considera incedibili e non è soltanto il totem offensivo Romelu Lukaku.

Sono giorni febbrili questi in casa Inter. Dopo la festa per lo scudetto c’è da fare i conti con la realtà che vede la società nerazzurra in grossa difficoltà finanziaria e con la necessità di ricavare dal mercato la liquidità necessaria per sistemare le casse. In questi giorni si fa un gran dire di Hakimi vicino al PSG, ma ci sono anche dei giocatori che sicuramente, a meno che non arrivino offerte indecenti, resteranno a disposizione del nuovo tecnico Simone Inzaghi. Secondo “Sport Mediaset” il capo fila degli incedibili è il totem offensivo Romelu Lukaku, ma non si toccano nemmeno il trio difensivo (con Bastoni fresco di rinnovo) e Barella a centrocampo. Questi sarebbero i giocatori imprescindibili, per tutti gli altri verrebbero valutate eventuali offerte.