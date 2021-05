Vidal e Sanchez: ingaggi pesanti. Inter pronta ad accompagnarli alla porta

Vidal e Sanchez sono nella lista dei calciatori da cedere per far respirare le casse del club. Il loro ingaggio pesa parecchio a bilancio, e l’addio di Conte potrebbe incentivare l’addio prematuro per entrambi

IN USCITA – Sarà un’estate molto calda per l’Inter, che dovrà fare i conti con la cessione di qualche big. Alcune offerte sono già arrivate, ma il club conta di riuscire a piazzare alcuni elementi che pesano parecchio sul monte ingaggi. Arturo Vidal e Alexis Sanchez sono tra i candidati a lasciare il club nerazzurro nei prossimi mesi.

ZAVORRA – Entrambi sono molto legati ad Antonio Conte, come Vidal ha ribadito in una recente intervista rilasciata ad una tv sudamericana (QUI per recuperarla). Nel corso di quella chiacchierata, l’ex Juventus ha confermato che vorrebbe restare un altro anno in nerazzurro, come da contratto. Ma Vidal aveva rilasciato quell’intervista prima dell’addio di Conte. E il cambio in panchina potrebbe incentivare un addio anticipato del cileno, che pesa a bilancio per 6,5 milioni di euro annui.

ALTI E BASSI – Discorso leggermente diverso per Sanchez, acquistato dall’Inter proprio un anno fa, dopo un lungo tira e molla con il Manchester United. L’ex Arsenal arriva da una stagione più convincente rispetto al compagno Vidal, ma alle soglie dei 33 anni, e con il terzo ingaggio più corposo della rosa (7 milioni), l’addio all’Inter in estate resta un’opzione decisamente plausibile.