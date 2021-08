Esposito in campo per 89 minuti, ma il Basilea si ferma: 2-2 in trasferta

Si ferma il Basilea di Sebastiano Esposito, in campo per 89 minuti nel 2-2 contro il Losanna in trasferta. L’attaccante dell’Inter, questa volta, non è riuscito a entrare nel tabellino dei marcatori. In campo anche l’altro prestito nerazzurro, Darian Males.

STOP IN TRASFERTA – Pareggio per il Basilea di Sebastiano Esposito e Darian Males, i due giocatori in prestito dall’Inter. 89 minuti in campo per il primo, 40 (circa) per il secondo. Nessuno dei due, però, è riuscito a entrare nel tabellino dei marcatori della sfida. Nel 2-2 contro il Losanna, infatti, il grande protagonista è stato l’attaccante Arthur che ha prima segnato su rigore e poi su assist di Lopez.