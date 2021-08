Calhanoglu, dato speciale (post 2006) in Inter-Genoa. Eguagliato da Dzeko

Hakan Calhanoglu è stato uno dei grandi protagonisti di Inter-Genoa (vedi top e flop), sfida terminata 4-0 in favore dei nerazzurri (vedi gol e highlights). Dove ha fatto registrare un dato individuale particolare: nessuno ci era riuscito prima di lui dal 2006. Un dato eguagliato anche da Edin Dzeko nella stessa serata.

OTTIMO DEBUTTO – Il debutto di Hakan Calhanoglu in maglia nerazzurra è stato decisamente uno di quelli da ricordare. Il centrocampista turco – arrivato a parametro zero dal Milan in estate – è infatti stato tra i grandi protagonisti di Inter-Genoa. Nel poker della squadra di Simone Inzaghi è ben marcata la sua firma, con un assist (da corner per il gol di Milan Skriniar) e un gol. E proprio nel momento del 2-0, Calhanoglu è diventato il primo giocatore a mettere a segno un gol e un assist al suo debutto in Serie A con l’Inter dopo Zlatan Ibrahimovic nel 2006. La cosa curiosa? È che nella stessa sera anche Edin Dzeko è riuscito nell’impresa, con l’assist proprio per il gol del turco e con la rete all’87’ su assist di Arturo Vidal. Che dire, buona la prima!