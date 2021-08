FOTO – Hakimi non dimentica Lautaro Martinez: «Auguri amico mio»

Nonostante il trasferimento in estate dall’Inter al PSG, Achraf Hakimi non dimentica la squadra nerazzurra e gli ex compagni di squadra (come già dimostrato con Nicolò Barella). In occasione del compleanno di Lautaro Martinez, l’esterno marocchino gli ha dedicato un post su Instagram.

SEMPRE IN CONTATTO – Achraf Hakimi non dimentica i suoi ex compagni, nonostante la sua avventura all’Inter sia terminata con il passaggio al PSG in estate. L’ex esterno nerazzurro, infatti, ha voluto dedicare una storia all’ex compagno di squadra e amico Lautaro Martinez in occasione del compleanno dell’argentino. “Tanti auguri amico mio” le parole di Hakimi. A dimostrazione di come si può anche cambiare squadra, ma ci si può ricordare degli ex compagni.