Esposito, enfant prodige dell’Inter! 2023 positivo anche per i fratelli – TS

Il 2023 si sta rivelando un anno positivo per i fratelli. I tre, prodotto del vivaio dell’Inter, stanno vivendo momenti estremamente positivi della loro carriera. Il più grande,, centrocampista classe 2000, è sbarcato in Serie A con loattaccante ancora di proprietà dell’Inter, dopo due prestiti sfortunati al Basilea e all’Anderlecht sembra aver trovato nella squadra giusta per crescere: due presenze e già due gol all’attivo. Ma il nuovo enfant prodige della famiglia si è fatto notare mercoledì: Francesco Pio Esposito , attaccante classe 2005, mercoledì ha segnato una tripletta contro ilDegli 8 gol segnati con la Primavera di Chivu in campionato, 5 sono arrivati dopo l’inizio dell’anno.