Inter agli americani! Arriva la svolta: Zhang deciso. E si parla di annuncio

Possibile svolta per quanto riguarda la cessione dell’Inter. La strada solcata è quella americana, Zhang infatti sarebbe pronto a cedere. L’annuncio addirittura in estate

SVOLTA − Occhio alla possibile svolta legata alla cessione dell’Inter. Il club potrebbe presto diventare di un fondo americano. A riportarlo Gianni Visnadi nell’edizione online del Giornale. Nonostante le continue smentite di Zhang e dirigenza, in realtà le due banche americane (Goldman Sachs e Raine Group) sono ormai al lavoro da un bel pezzo per individuare nuovi acquirenti che possano aiutare il gruppo Suning nella gestione del club. A Milano ne sono sicuri: c’è un fondo di investimento certo e l’affare si chiuderà in estate. Zhang – invischiato anche con diversi problemi economici-personali, l’8 marzo è previsto il processo anche a Milano sulla causa di indebitamento intentata da una banca cinese – potrebbe anche accontentarsi di una cifra inferiore rispetto agli 1,2 milioni di euro pattuiti. Inoltre il prossimo maggio 2024 scadrà anche il prestito con il fondo Oaktree di 275 milioni di euro che Zhang dovrà versare. Fondo che, come ribadito dai rappresentanti, non si prenderà a carico l’Inter in caso di inadempienza del presidente cinese.