Adriano compie gli anni, l’Inter celebra l’Imperatore col suo gol più iconico

AUGURI − Buon compleanno Adriano. L’Imperatore spegne proprio oggi 41 candeline. L’attaccante brasiliano, 177 presenze all’Inter e 74 gol condite da quattro Scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane, è e rimarrà per sempre un’icona della Beneamata. L’Inter non può che celebrarlo con la fantastica rete contro l’Udinese del 17 ottobre 2004. Gol che lo stesso Adriano ricorda con queste parole: «Appena ho preso la palla ho subito pensato di andare in porta. Ho visto che c’erano tre avversari. Il primo l’ho saltato subito, mentre gli altri due erano già vicini all’area di rigore. In quel momento ho calciato per incrociare e la palla è andata in rete». Proprio l’Udinese, squadra contro cui i nerazzurri giocheranno domani sera a San Siro. Tanti auguri all’Imperatore anche dalla redazione di Inter-News.