Inter, Pepe ambizioso: «Champions League? Sogno di vincerla al Porto»

Tra pochi giorni l’Inter sfiderà il Porto in Champions League agli ottavi di finale. Mercoledì il primo round a San Siro. L’ambizione di Pepe, esperto difensore dei Dragoes, è evidente

AMBIZIONI − Pepe ai canali di Sport TV si esprime a pochi giorni dalla sfida contro l’Inter in Champions League: «È una competizione che ho avuto l’opportunità di vincere tre volte e sogno di poterla vincere qui al Porto. È quello di cui ho bisogno per chiudere il ciclo qui? C’è molta pressione… Ho già vinto un titolo internazionale col Porto. Penso che sia un sogno vincere la Champions League. Lavoro per questo, ogni giorno con quel pensiero in mente. È molto difficile, ma se lavori e hai questa convinzione, quel giorno verrà. Un essere umano che non sogna non è felice e non ha obiettivi. Sogno molto, ma so anche quanto sia difficile. Bisogna lavorare tanto e fare le cose. Ogni momento è estremamente importante per vincere un trofeo del genere e sogno che questo possa accadere un giorno».