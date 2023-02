Agresti: «Inter, dubbi su Inzaghi. Coppa Italia e Supercoppa non bastano»

L’Inter nutre dei dubbi su Simone Inzaghi. Secondo Agresti, Inzaghi si gioca la panchina negli ultimi mesi tra Champions League e posizione in campionato

SI GIOCA LA PANCHINA − In collegamento su Radio Radio, Stefano Agresti parla del futuro del tecnico nerazzurro: «Inzaghi sarà valutato dai risultati che conseguirà. La Coppa Italia non basta all’Inter, ma per tutto il rispetto uno non può salvare la panchina dell’Inter vincendo la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana. Non è come alla Lazio. Lo scorso anno l’Inter ha regalato lo Scudetto al Milan, quest’anno è un po’ diverso perché il Napoli è incontenibile ma quantomeno bisognava rimanere più vicini. Oggi ci sono tanti dubbi sulla conduzione tecnica di Inzaghi e soprattutto su questa discontinuità della squadra. Si gioca la panchina in questi ultimi mesi, soprattutto in Champions League e nell’ultima parte del campionato».