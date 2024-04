Sabatini: «La Juventus resta a -20 dall’Inter! Differenze? Vedi Gagliardini»

Sono ventidue i punti di distacco fra l’Inter e la Juventus, con ancora cinque giornate di Serie A da giocare. Sabatini è convinto che, senza un cambio, ci sarà fatica per i bianconeri anche nella prossima stagione.

LA DISTANZA – Sandro Sabatini, a Microfono Aperto stamattina su Radio Sportiva, evidenzia: «I punti di differenza fra la Juventus e l’Inter, con questa rosa, saranno dieci, quindici o venti anche l’anno prossimo. La Juventus nel girone d’andata ha lottato con l’Inter, ma era tanto miracoloso quel girone d’andata tanto quanto deludente questo di ritorno. La via di mezzo è questo terzo posto in classifica, poi per quanto riguarda il gioco ho visto la partita tra Roma e Bologna e poi ho visto la partita della Juventus con la Lazio. Lo stadio era lo stesso, però attenzione solo a una cosa: Thiago Motta è un ottimo allenatore, ma l’aspetto psicologico è fondamentale. Quando giochi nell’Atalanta o nel Bologna la maglia non pesa come nell’Inter e nella Juventus. Guardate Roberto Gagliardini: il contesto fra Atalanta e Inter era diverso. E a Bologna c’è un contesto migliore per lavorare».

Inter-Juventus sfida eterna, anche sul passato

IL RICORDO – Sabatini torna indietro al 2006: «Sul discorso degli scudetti mi sono permesso di mettere sul mio profilo social una foto di Marcus Thuram che festeggiava lo scudetto della Juventus del 2006, perché mi sembrava divertente. Ma bisogna ricordare come, in relazione all’Inter e a chi la contesta, la persona accusata di presunte irregolarità era Giacinto Facchetti. Che non poteva difendersi perché scomparso».