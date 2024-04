Bergomi: «Inter, punterei un profilo! Migliorare la difesa? In un modo»

L’Inter ha concluso il percorso di questa stagione, vincendo lo scudetto lunedì, e ora può già iniziare a programmare la prossima per vincere di nuovo. Bergomi, in collegamento con Radio Sportiva, prova a trovare i profili giusti per rinforzare la rosa.

I NUOVI CAMPIONI – Giuseppe Bergomi celebra l’Inter del ventesimo scudetto e non vuole limitarsi a un solo momento: «Io non riesco a individuare una partita, dico la verità. Conosco bene Simone Inzaghi, alleno l’Accademia Inter che è un centro di formazione e spesso lo incontro quando porta il figlio. Ci ho parlato, so il lavoro che c’è stato dietro per costruire questa squadra. I ragazzi sono cresciuti tantissimo, hanno fatto un lavoro straordinario. Individuare una partita non lo so: forse il derby d’andata vinto 5-1. Il Milan era partito benissimo, ha dato una consapevolezza maggiore all’Inter e nel Milan qualcosa è entrato in testa. Da lì è stata una cavalcata incredibile, non ha più sbagliato e ha fatto un campionato con tante partite importanti per arrivare fino in fondo».

Bergomi ipotizza i ruoli dove migliorare l’Inter 2024-2025

COME MIGLIORARE LA ROSA? – Per l’Inter adesso inizierà il mercato, già aperto con Mehdi Taremi e Piotr Zielinski. Bergomi dà un possibile ruolo dove insistere: «Se riescono a tenere tutti i big, con la possibilità economica, io andrei su un profilo giovane attaccante che vada a completare il reparto. Non so cosa faranno con Alexis Sanchez e Marko Arnautovic, penso a uno che non giochi subito ma possa crescere e che abbia caratteristiche diverse da quelli in rosa. Poi, se vogliamo migliorarla ancora di più, l’Inter a centrocampo ha dei giocatori che erano tutti ex numeri 10. Servirebbe magari uno di fisicità diversa, per una squadra che può attaccare l’Europa anche un centrocampista con una fisicità importante darebbe una mano».