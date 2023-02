ESCLUSIVA IN – Esposito: «Gol bellissimo, ecco cosa ho pensato! L’Inter Primavera ha qualità»

Esposito ha vinto quasi da solo Cagliari-Inter del Campionato Primavera 1, con la favolosa tripletta che ha deciso il 2-3 di Assemini (vedi articolo). Al termine della partita l’attaccante classe 2005 ha rilasciato un’intervista esclusiva a Inter-News.it, presente sul posto, per commentare il successo.

LA PRODEZZA – Francesco Pio Esposito ha realizzato tutte e tre le reti con cui l’Inter Primavera ha superato il Cagliari. Nel post partita racconta in esclusiva a Inter-News.it il capolavoro che ha deciso il match: «Un gol bellissimo quello del 2-3. Diciamo che, appena mi è arrivata la palla da Aleksandar Stankovic, ho fatto il controllo e ho visto che il difensore non mi aveva seguito e mi aveva lasciato spazio. Ho alzato la testa, ho visto che c’era la possibilità di calciare, ho guardato la porta e tirato con tutta la mia potenza. Poi è andata anche bene, sono molto contento di questo».

LA REAZIONE – Prima del secondo dei tre gol di Esposito l’Inter Primavera era sotto nel punteggio. L’attaccante, fratello d’arte, parla di come è cambiato l’incontro: «La partita a un certo punto si stava complicando. Abbiamo preso due gol un po’ stupidi da palla inattiva, sono cose che dobbiamo migliorare per crescere di squadra. Purtroppo abbiamo preso gol che si potevano evitare, però l’importante è rimanere uniti. Stiamo prendendo sempre più esperienza e crescendo, poi oggi il pallino del gioco l’abbiamo avuto sempre in mano noi. Siamo stati bravi a non farci abbattere dai due gol subiti».

PRIMAVERA IN RIPRESA – Per l’Inter prosegue la risalita in classifica dopo una prima metà di stagione complicata. Esposito dà uno sguardo al momento: «Questo è il quarto risultato positivo in campionato. Io ho sempre detto che questa squadra le qualità le ho sempre avute, ci mancava solo un po’ di fiducia. C’erano momenti in cui le cose non giravano, ora con la fiducia stiamo facendo bene le cose che alla fine abbiamo sempre saputo fare. Bisogna continuare su questa strada».

