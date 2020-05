Eriksson: “Lazio gioca meglio di Inter e Juventus. Se si ripartisse…”

Condividi questo articolo

Sven Goran Eriksson, ex storico allenatore della Lazio che vinse lo scudetto nel 2000, ha parlato in una diretta sul profilo “Facebook” della giornalista Francesca Turco, definendo migliore il gioco dei biancocelesti rispetto a quello di Inter e Juventus.

MIGLIORI IN ITALIA – Storico allenatore della Lazio che nella stagione 1999-2000 vinse lo scudetto, Sven Goran Eriksson ha definito il gioco dei biancocelesti come il migliore al momento in Italia, tanto da augurarsi che il campionato possa riprendere e finire sul campo: «La Lazio ha un grande futuro, gioca il miglior calcio d’Italia. Non mi aspettavo che Inzaghi diventasse così bravo. Spero che potrà finire il campionato come si deve perché se si dovesse ripartire i biancocelesti avrebbero grandi possibilità di vincere lo scudetto, visto che giocano meglio di Inter e Juventus».