Romano: “Inter-Sanchez, finita! Asamoah in uscita, Ranocchia puÃ² restare”

Romano: “Inter-Sanchez, finita! Asamoah in uscita, Ranocchia può restare”

Sui movimenti di mercato dell’Inter ha fatto il consueto punto Fabrizio Romano su “Calciomercato.com”. Il giornalista di “Sky Sport” ha risposto ad alcune domande tra possibili entrate e uscite

CHI PARTE, CHI RESTA, CHI ARRIVA – Così Fabrizio Romano: «Kwadwo Asamoah è in uscita, Andrea Ranocchia può rimanere. Tra l’Inter e Alexis Sanchez è finita: non ci sarà alcun riscatto anche perché era in prestito secco, formalmente. Marcos Alonso? Beppe Marotta e Piero Ausilio ci hanno lavorato a gennaio: uno tra lui e Emerson Palmieri sarebbe l’ideale per Antonio Conte, ma costano tanto, oltre 40 milioni. Marash Kumbulla? Inter e Verona ci stanno lavorando, per chiudere servirà accordarsi sulla formula e i dettagli. Di certo, Kumbulla ha detto no al Napoli e dato priorità ai nerazzurri».

Fonte: Fabrizio Romano – Calciomercato.com