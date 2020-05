Anche il Cagliari riceve l’OK: Zenga puÃ² ricominciare gli allenamenti

Anche il Cagliari riceve l’OK: Zenga può ricominciare gli allenamenti

Il Cagliari si somma alle società di Serie A che potranno riprendere gli allenamenti, seppur in forma individuale. La squadra di Zenga, che curiosamente ha potuto guidare i rossoblù solo per qualche giorno e senza debuttare (ha firmato il 3 marzo), ha ricevuto l’OK dalla Regione Sardegna.

APERTURA AL CAGLIARI – Anche la Sardegna si aggiunge a Emilia Romagna e Campania, che autorizzano gli allenamenti per il calcio. Il presidente della regione, Christian Solinas, annuncia: «Ho anche autorizzato per gli atleti di discipline sportive non individuali, quindi le squadre riconosciute di interesse nazionale dal CONI, dal comitato paralimpico o dalle federazioni, l’allenamento in forma individuale degli atleti. Questo significa che gli atleti del Cagliari Calcio potranno riprendere gli allenamenti all’interno di centri sportivi e strutture a porte chiuse, ma all’aria aperta». Si attende il comunicato della società rossoblù, che come avvenuto per il Bologna (vedi articolo) potrà decidere la data di ripresa. Ma intanto la strada è segnata e la Serie A si avvia al ritorno in campo, se non altro per allenarsi.