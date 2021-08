Marotta: «Far contento Inzaghi, questo è sicuro! Correa pupillo? Cosa dici…»

Marotta, Amministratore Delegato dell’area sportiva dell’Inter, ha parlato a Sportitalia al termine della cena con l’agente Lucci (vedi articolo). Ecco le sue parole, nel giorno dell’arrivo di Dzeko, su Correa per Inzaghi.

IL RIASSUNTO – Giuseppe Marotta fa il punto: «La cena è andata bene, grazie. Edin Dzeko? Non abbiamo concluso, stiamo andando alla fine (solo perché manca l’annuncio ufficiale, ndr). Un grande colpo per l’Inter? Sicuramente. Joaquin Correa un pupillo di Simone Inzaghi? Tu cosa dici eh (ride riferendosi a chi ha fatto la domanda, ndr). Fare in modo di accontentare Inzaghi entro la fine del mercato? Questo è sicuro».