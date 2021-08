Supercoppa Europea, Chelsea ai rigori sul Villarreal. Kepa decisivo dal 120

La Supercoppa Europea si decide ai rigori. A Belfast Chelsea e Villarreal chiudono al 90′ e 120′ sull’1-1, poi dal dischetto hanno la meglio 7-6: decisivo Kepa, entrato al 120′.

COPPA DI RIGORE – La Supercoppa Europea, primo trofeo UEFA della stagione 2021-2022, se la aggiudica il Chelsea ai rigori. È 7-6 il risultato, dopo l’1-1 fra 90′ e 120′. Cominciano meglio i Blues, che dominano per mezz’ora. Il vantaggio è inevitabile e arriva al 27′: grande apertura di Marcos Alonso sulla sinistra per Kai Havertz, cross basso e Hakim Ziyech colpisce nemmeno benissimo ma quanto basta per girare in rete. Dopo una chance per Boulaye Dia, con Édouard Mendy bravissimo, esce fuori il Villarreal che nel terzo minuto di recupero del primo tempo colpisce una traversa con Alberto Moreno e un sinistro potente. A inizio ripresa Gerard Moreno s’invola verso la porta, ma prende il palo. L’attaccante si riscatta al 73′, quando combina con Dia e da centro area mette in rete. Si va ai supplementari, dove nell’ultimo minuto il Chelsea cambia portiere proprio per i rigori: entra Kepa Arrizabalaga.

CHELSEA-VILLARREAL DAL DISCHETTO – Sergio Asenjo para il primo tiro, di Havertz, Gerard Moreno fa carambola col palo, ma è lo stesso gol. Segna César Azpilicueta, poi ecco proprio Kepa che respinge il tiro di Aissa Mandi. Marcos Alonso scivola, ma spiazza lo stesso Asenjo e riesce a fare gol. Kepa prova a distrarre Pervis Estupinan prima del tiro e viene pure ammonito per questo, ma l’ecuadoriano è glaciale e trasforma. Precisissimo pure Mason Mount, su Moi Gomez Kepa azzecca il lato ma non ci arriva di poco. Jorginho, lo specialista, realizza con maestria ed esulta zittendo qualcuno, ma Dani Raba manda la serie a oltranza. Christian Pulisic spiazza il portiere, Juan Foyth idem. A bersaglio Antonio Rudiger, poi Kepa para su Raul Albiol: al Chelsea la Supercoppa Europea.