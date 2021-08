Dumfries, Inter e PSV Eindhoven distanti due milioni! Si chiude domani?

Dumfries si avvicina all’Inter, col PSV Eindhoven che ha una richiesta di due milioni superiore all’offerta nerazzurra. Gianluca Di Marzio, dopo aver parlato di Insigne (vedi articolo), si sposta sul laterale e dà tempistiche e cifre.

IN ARRIVO! – C’è ottimismo per Denzel Dumfries all’Inter. Il giornalista Gianluca Di Marzio, in collegamento con Sky Sport 24, aggiorna: «Resta la prima scelta sulla destra, lo è sempre stato da diverse settimane. Dopo la vendita di Romelu Lukaku l’Inter ha abbandonato i prestiti, come Nahitan Nandez, Davide Zappacosta e Héctor Bellerin. Ballano due milioni: dodici di offerta e quattordici di richiesta. Si può arrivare a tredici, credo che domani possa essere una giornata decisiva per Dumfries».