Eriksen tornerà ad essere utilizzato nel suo ruolo naturale? Secondo quanto riportato da “TuttoSport” l’Inter di Simone Inzaghi a centrocampo sarà caratterizzata da fantasia e verticalizzazioni, e il danese avrà un ruolo fondamentale un po’ come Luis Alberto alla Lazio.

NUOVA VITA – Eriksen dopo il suo arrivo all’Inter ha dovuto fare i conti con un nuovo campionato e soprattutto una mentalità diversa, quella di Antonio Conte, che per tanto tempo lo ha lasciato ai margini della rosa per un motivo prettamente tattico. Nel corso dei mesi il danese si è poi adattato al gioco dell’ex CT, interpretando un ruolo più difensivo. Con Simone Inzaghi la musica potrebbe cambiare così come il suo ruolo. Il punto della Lazio targata Inzaghi era chiaramente il centrocampo, che univa potenza e fantasia, con Luis Alberto come elemento chiave a supporto degli attaccanti, proprio quello che chiederà il tecnico al centrocampista danese, ruolo che tra l’altro svolgeva all’Ajax e al Tottenham. L’Inter che verrà, secondo quanto riportato da “TuttoSport” a firma di Stefano Pasquino, avrà molto probabilmente un baricentro più alto e questo permetterà ad Eriksen di poter mettere in luce le sue qualità da trequartista, con licenza di supportare gli attaccanti.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino

