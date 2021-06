Suning, rifinanziamento bond da 375 milioni: ottobre mese decisivo? – TS

Nell’edizione odierna di “Tuttosport” fa capolino la situazione relativa al bond da 375 milioni emesso da Suning. Il colosso cinese è al lavoro per rifinanziare il bond da 375 milioni. Ottobre potrebbe essere il mese giusto, con l’aiuto del fondo Oaktree

RIFINANZIAMENTO – Secondo quanto riferito dall’edizione oggi in edicola di “Tuttosport”, l’Inter è al lavoro per riuscire a rifinanziare il doppio bond da 375 milioni di euro, e vorrebbe farlo entro la fine del mese di ottobre. L’emissione scade alla fine del 2022, ma è necessario chiudere la pratica almeno un anno prima. Ad agevolare la situazione potrebbe essere decisivo il prestito del fondo Oaktree, sottoscritto qualche settimana fa. Il fondo detiene delle parti consistenti dei suddetti bond e, in tal senso, potrebbe alleggerire il carico su Suning e l’Inter.

Fonte: Stefano Scacchi – Tuttosport