Eriksen inizia dalla panchina in Brentford-Newcastle: ufficiale la scelta sull’ex Inter

Eriksen è pronto a tornare in campo in una partita ufficiale ma dovrà pazientare qualche minuto in più. Probabilmente almeno un’ora. L’ex centrocampista dell’Inter figura nella distinta di Brentford-Newcastle

PRIMA IN PANCHINA – Tutto confermato a Londra, dove è in programma Brentford-Newcastle di Premier League. Il centrocampista danese Christian Eriksen partirà dalla panchina. Questa la scelta del suo allenatore e connazionale Thomas Frank, che lo aveva già preannunciato alla vigilia. Probabilmente l’ex numero 24 dell’Inter farà il suo debutto ufficiale nella ripresa. Brentford-Newcastle inizierà alle ore 16:00 (orario italiano, ndr). L’Eriksen Day è oggi.