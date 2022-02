Rossi: «L’Inter uscirà dalla Champions League. Più chance per lo Scudetto»

L’ex allenatore di Fiorentina, Lazio e Palermo, Delio Rossi, ritiene l’Inter favorita per la vittoria finale del campionato. Il motivo? L’uscita dalla Champions League per mano del Liverpool

FAVORITA − Delio Rossi non ha dubbi sulla corsa al titolo: «Tra Inter, Milan e Napoli sono i nerazzurri ad avere più chances di conquistare questo scudetto. Molto probabilmente usciranno dalla Champions League, hanno una rosa ampia e per di più hanno già fatto tutti gli scontri diretti eccetto quello contro la Juventus. L’Inter ha perciò un calendario che sicuramente la favorisce, e in più un discorso è giocare ogni tre giorni un altro farlo una volta a settimana».

Fonte: Juventusnews24