Primavera, Inter devastante in casa della Juventus: a Vinovo termina 0-3

Grande prestazione dell’Inter Primavera in casa della Juventus. Netto 0-3 contro la squadra di Bonatti, grazie ai gol di Hoti, Jurgens e Abiuso. Nerazzurri quarti in classifica a quota 35 punti, bianconeri scavalcati

TRIS − Secondo tempo di gestione dell’Inter che dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio grazie al gol di Hoti (vedi articolo), non si lascia trasportare dalla frenesia tenendo il pallino del gioco. La ripresa dei bianconeri inizia malissimo poiché al minuto 53 finiscono in inferiorità numerica per l’espulsione di Cerri. Ingenuo l’attaccante nel protestare in maniera veemente contro l’arbitro. Per lui, doppio giallo in pochi secondi. L’unica occasione pericolosa dalle parti di Rovida arriva al 63′ con Iling-Junior che di testa schiaccia mandando il pallone al lato di poco. La squadra di Chivu controlla bene la gara e al 76′ chiude il Derby d’Italia. Carboni lancia Jurgens che davanti il portiere non si fa pregare e insacca lo 0-2. Secondo gol consecutivo dopo quello al Bologna per lui e quinto in stagione. All’82’, i nerazzurri calano addirittura il tris. Clamoroso pasticcio difensivo tra Senko e Nzouango che regalano palla ad Abiuso per lo 0-3.