Inter-Roma è l’eccezione che conferma la regola: febbraio senza calcio per Inzaghi

Inter-Roma è l’ultima partita di cui i tifosi nerazzurri possono avere un ricordo di gol da vittoria e festeggiamenti. L’ultimo mese è in assoluto il più negativo per l’avventura di Inzaghi sulla panchina dell’Inter, che ha complicato il suo finale di stagione tanto in Italia quanto in Europa. Ed è tempo di voltare pagina, perché il calcio di marzo inizierà prima di subito

MESE SENZA VITTORIE… – Lo 0-0 di Genoa-Inter (25 febbraio) chiude il febbraio da incubo per Simone Inzaghi, iniziato con l’1-2 in rimonta nel Derby di Milano casalingo. La pesante sconfitta in Inter-Milan (5 febbraio), bissata con lo 0-2 di Inter-Sassuolo (20 febbraio), è il punto più basso del mese nerazzurro. In mezzo anche l’1-1 di Napoli-Inter (12 febbraio) che, al contrario, rappresenta il punto più alto del febbraio interista. La classifica di Serie A è peggiorata drasticamente, complicandosi anche inutilmente. Per fortuna Milan e Napoli non sembrano avere fretta e voglia di andare in fuga… A febbraio l’Inter di Inzaghi è tornata in campo anche in Europa. E lo 0-2 di Inter-Liverpool (16 febbraio) nell’andata degli Ottavi di Finale di UEFA Champions League dimostra che la situazione non è delle più facili. Si sapeva, però. E infatti non si fanno calcoli né sogni in vista del ritorno a Liverpool. Alla fine 180′ in più o in meno cambiano poco.

Febbraio da dimenticare per l’Inter di Inzaghi

… COPPA ITALIA A PARTE – L’unico risultato positivo di questo mese arriva in Coppa Italia, dove l’Inter è riuscita a strappare il passo per le semifinali contro il Milan. Il 2-0 di Inter-Roma (8 febbraio) risulta essere l’unica vittoria nerazzurra a febbraio 2022. Un’eccezione che conferma il momento difficile della squadra nerazzurra, essendo arrivata contro una squadra messa anche peggio. E soprattutto, snaturandosi rispetto all’approccio tipico delle squadre inzaghiane. Forse variare è il segreto del successo…? Resta il fatto che l’Inter non segna a San Siro da quel giorno. Non festeggia un successo da quel giorno. E non ha nulla da festeggiare da quel giorno. Febbraio è ormai in chiusura ma marzo inizia subito: Milan-Inter (1° marzo) di Coppa Italia vale come giorno e mese zero della stagione nerazzurra. Un mese senza calcio per l’Inter di Inzaghi, febbraio. Da cancellare, o meglio, da ricordare per non ripetere gli stessi errori.