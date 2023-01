El Shaarawy: «Coppa Italia un nostro obiettivo! Serie A? Solo tre punti»

Stephan El Shaarawy intervistato da Sportmediaset punta la Coppa Italia come obiettivo principale della Roma per quanto riguarda questa stagione.

OBIETTIVO STAGIONALE – El Shaarawy ci tiene a fare bene con la Roma e fissa gli obiettivi stagionali della sua squadra: «La Coppa Italia è assolutamente un nostro obiettivo. Competizione che non bisogna assolutamente sottovalutare. Quest’anno l’obiettivo deve essere arrivare fino in fondo e affrontarle con grandissimo impegno così come fatto la scorsa stagione con la Conference League. In Serie A la distanza è di soli tre punti (rispetto l’Inter quarta in classifica, ndr), abbiamo il dovere di non mollare le squadre sopra di noi».