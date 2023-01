Coppa Italia Primavera Inter-Hellas Verona, Andersen fa il 5-4 al 105′!

Inter-Hellas Verona di Coppa Italia Primavera regala spettacolo. Dopo il 3-3 del primo tempo, nel secondo tempo i nerazzurri avevano trovato il vantaggio. Raggiunti poi all’ultimo dalla rete di Cisse che segna il 4-4 e manda le squadre ai supplementari (vedi report). Andersen regala l’ennesimo vantaggio ai nerazzurri è 5-4.

PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE – Non cambia nulla Cristian Chivu per il primo tempo supplementare, confermando il 4-3-3 di inizio partita, modificato con i cambi nei 90 minuti. Le squadre notevolmente stanche cercano più che altro di tenere il pallone. Così da evitare errori che hanno causato i 4 gol subiti oggi dalla difesa nerazzurra. Una prestazione che ha messo più che in mostra i limiti del reparto difensivo. l’Inter ferita dal gol subito all’ultimo secondo si riaffaccia nella metà campo degli ospiti con Valentin Carboni. L’argentino è stato poi fermato dai crampi al ritorno in Primavera, sostituito da Dennis Curatolo. Su un calcio d’angolo nell’ultima occasione di questo primo tempo riesce a trovare il gol del 5-4 Silas Andersen. Nerazzurri in vantaggio con altri 15 minuti da giocare.