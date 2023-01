Coppa Italia Primavera, Inter-Hellas Verona 4-4: si va ai supplementari

Dopo un incredibile 3-3 nel primo tempo (vedi report), Inter e Verona tornano in campo per il secondo tempo della gara di Coppa Italia Primavera. Nonostante il gol di Di Maggio, pareggia Cisse all’ultimo secondo: si va ai supplementari.

SECONDO TEMPO – A inizio ripresa dopo una grande azione di Jan Zuberek che non tira cerca invece l’assist per Issiaka Kamaté che arriva in ritardo all’appuntamento col gol. Secondo tempo più equilibrato, con l’Inter alla ricerca del gol vittoria. Al 63′ Cristian Chivu toglie Kamaté per Luca Di Maggio che trova il gol del 4-3 al primo tocco di palla su una pennellata di Nikola Iliev. Doppietta e assist per il bulgaro e prima rete in Primavera per l’italiano. Perfetto nella scelta dei cambi il tecnico nerazzurro. Iliev oggi è protagonista di una gara clamorosa. È lui infatti la minaccia principale per la difesa del Verona. Prestazione che anche Simone Inzaghi dovrebbe tenere in considerazione, tenendo conto anche die problemi del reparto offensivo dell’Inter. E’ sempre l’11 nerazzurro a sfiorare il 5-3 all’80’ che avrebbe di fatto chiuso il match. Il suo tir rasoterra termina poco lontano dal palo. Il palo lo prende invece il neo entrato Cisse, classe 2006 del Verona che va a un passo dal 4 a 4. Sfiora il pari anche Ebenguè al 93′ che si trova da solo davanti a Botis ma spreca colpendo malissimo il pallone. All’ultimo pallone della partita arriva clamorosamente il 4-4 di Cissè che manda la partita ai supplementari