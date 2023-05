Dia tripletta ma la Fiorentina rimonta tre volte! Pari con la Salernitana

Salernitana-Fiorentina termina con il punteggio di 3-3. Bella partita all’Arechi dove le due squadre si danno battaglia: Dia tripletta ma gli ospiti rimontano tre volte

TRIPLETTA – Salernitana e Fiorentina danno vita ad una partita molto divertente all’Arechi. Protagonista assoluto Boulaye Dia: l’attaccante senegalese, dopo aver “rovinato” la festa scudetto del Napoli, trova una tripletta storica nel 3-3 finale fa le due formazioni. La prima rete dell’attaccante arriva al 10′: l’attaccante salta Igor, su azione di contropiede, e batte Terracciano con una bella conclusione sul primo palo. I viola trovano il pareggio al 36′ con Nico Gonzales che di testa batte Ochoa su un bel cross di Dodò. Nella ripresa la Salernitana si riporta in vantaggio: al 59′ Dia batte ancora una volta Terracciano dopo una bella azione di ripartenza orchestrata dalla squadra granata. La Fiorentina però non si disunisce e trova il pareggio al 71′ con Ikone: il francese, lanciato da Bonaventura, salta Ochoa e deposita in rete il pallone del 2-2. All’80’ però è ancora la Salernitana a riportarsi avanti: all’80’ fallo da rigore di Terracciano su Mazzocchi. Dia si presenta sul dischetto e non fallisce: tripletta e 3-2. Sembra finita ma la Fiorentina rimonta per la terza volta in partita: punizione magistrale di Biraghi che, all’84’, trova una traiettoria su cui Ochoa non può arrivare. Un punto a testa per le formazioni: la Salernitana resta al quattordicesimo posto a 35 punti con 8 punti di vantaggio sullo Spezia. Fiorentina ottava a quota 46 punti.