Muriel tiene a galla l’Atalanta: vittoria in casa contro lo Spezia

Muriel ritrova il gol con l’Atalanta e trascina la squadra allenata da Gian Piero Gasperini alla vittoria per 3-2 contro lo Spezia che però non molla fino all’ultimo secondo.

VITTORIA IN CASA – Al 18′ sblocca la partita lo Spezia con il gol di Gyasi assistito da Bastoni dal centro dell’area trovando il secondo gol in questo campionato. Al 30′ arriva il pareggio momentaneo da parte dell’Atalanta con il gol da fuori area al volo di De Roon che all’improvviso raccoglie il pallone al volo con un super-gol dopo la respinta della difesa dagli sviluppi di un calcio d’angolo. Un missile. Nel secondo tempo arriva il vantaggio dell’Atalanta con Zappacosta: anche in questo caso altro gol da fuori areae con il destro, decisiva la deviazione del difensore che modifica la traiettoria. Al 53′ dilaga l’Atalanta, ancora una volta dagli sviluppi di un calcio d’angolo: confusione in area di rigore, Djimsiti serve Muriel che a pochi passi dalla porta ritrova il gol dopo tanto tempo. Lo Spezia però sul 3-1 non perde le speranza, così su una palla persa dalla difesa nerazzurra gli ospiti accorciano le distanze con Shomurodov che ruba palla e serve Bourabia che in controbalzo mette la palla nell’angolino.