La Juventus torna a vincere. Ceesay come Lukaku: no giallo

La Juventus soffre contro un volenteroso Lecce ma torna a vincere. A Torino 2-1 coi gol tutti nel primo tempo, Ceesay emula Lukaku nell’esultanza.

RILANCIATI – La Juventus ritrova i tre punti, vince 2-1 sul Lecce. Illusione ospite in avvio, cross basso di Rémi Oudin e girata in rete di Assan Ceesay che però è in fuorigioco. A segnare – senza alcun dubbio – è invece Leandro Paredes al 15’, con una punizione da poco più di venti metri che trova la barriera del Lecce posizionata malissimo. A “pareggiare” il conto dei gol annullati è Fabio Miretti, che su scavetto di Nicolò Fagioli è avanti di pochissimo e il suo tiro non vale il 2-0. Un fallo di mano – l’ennesima giocata da pallamano nella stagione della Juventus – porta a un rigore per il Lecce: braccio altissimo di Danilo da Silva. Dal dischetto Ceesay calcia angolato, Wojciech Szczesny intuisce ma non basta ed è 1-1 al 37’. L’attaccante replica – sotto la stessa curva – l’esultanza di Romelu Lukaku in Coppa Italia senza essere (ovviamente) ammonito. Dura però solo tre minuti la speranza ospite, perché al 40’ su cross di Filip Kostic la bella girata di sinistro di Dusan Vlahovic vale il 2-1. L’attaccante serbo torna a segnare, non accadeva in Serie A dal 7 febbraio a Salerno. A inizio ripresa occasionissima per Miretti, ma manda a lato da ottima posizione. Al 63’ invece Danilo colpisce il palo di testa su angolo. È però il Lecce ad avere le opportunità migliori per pareggiare, con Leonardo Bonucci decisivo in scivolata su Ceesay. A poco meno di un quarto d’ora dal termine angolo, spizzata e Szczesny salva sia su Ceesay sia sul seguente colpo di testa di Federico Baschirotto. Entrambi erano andati a botta sicura. La Juventus spreca qualche contropiede, ma alla fine porta a casa la vittoria.