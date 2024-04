La Roma fa sua la gara sprint con l’Udinese! Cannavaro subito KO

Udinese-Roma termina 1-2. Cambia il risultato dopo il recupero dei 17′ rimanenti. Fabio Cannavaro perde contro De Rossi al 95′.

IL RISULTATO NON CAMBIA − Al Bluenergy Stadium di Udine vanno in scena gli ultimi 17′ più recupero della sfida tra Udinese e Roma, valida per la trentaduesima giornata di Serie A e interrotta undici giorni fa sull’1-1 per il malore a Evan Ndicka. Pairetto ripartire dal pallone tra le mani di Okoye. Il primo squillo di questa partita sprint è al minuto 80′ sui piedi di Lucca, che con un diagonale di sinistro non trova per poco il 2-1. Super parata di Svilar. La squadra oggi di Fabio Cannavaro, subentrato alcuni giorni fa a Cioffi, ci prova, ma quattro minuti dopo rischia di andare sotto, ma bravissimo Okoye a chiudere su Azmoun. Nel finale, Cristante trova la girata di testa regalando i tre punti alla Roma.