Di Gennaro: «Scamacca all’Inter? Con due gare mediocri lo massacrano»

Antonio Di Gennaro, su Tmw radio, ha parlato del possibile arrivo di Scamacca all’Inter. Secondo l’ex giocatore, in Italia le grandi squadre mettono in difficoltà i giovani talenti

DIFFICOLTÀ − Il pensiero di Di Gennaro su Scamacca: «I giovani non giocheranno mai in squadre forti. Gianluca Scamacca che può andare all’Inter, secondo voi giocherà? Se gioca e fa due partite mediocri lo massacrano. Se Scamacca, dico lui che è uno dei più forti in prospettiva, andrà all’Inter, non so se potrà imporsi lì. I nostri giovani non sono valorizzati anche dal contesto del nostro calcio. Oggi si cercano solo calciatori fisici. L’Europeo ha mascherato questi problemi, non c’è niente di nuovo. Otto mesi fa c’erano i soliti problemi di adesso».