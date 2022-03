Bologna-Inter continua a essere giocata solo al bar, nei salotti TV e sul web

Bologna-Inter continua a far parlare di sé lontano dal campo di gioco. La polemica delle ultime ore, innescata dal dramma sportivo firmato Italia, non risparmia nemmeno la società nerazzurra, ripescata dal nulla nel vortice delle polemiche più inutili della storia recente

LA COLPA NERAZZURRA – Sarebbe bello poter cambiare argomento ma dopo Italia-Macedonia del Nord è francamente impossibile. E se tra le motivazioni del fallimento azzurro in ottica Qatar 2022 spunta anche Bologna-Inter (vedi articolo), è doveroso fermarsi a riflettere. Perché? Far credere che l’Inter abbia causato un danno alla Nazionale Italiana facendo ricorso sulla partita-fantasma dell’Epifania è inaccettabile. Tralasciando il fatto che l’Inter, così come qualsiasi società al suo posto, ha solo fatto ciò che è in suo potere per pretendere giustizia (a torto o ragione lo deciderà chi di dovere, ndr). Nessuno si permette di dire che per la Serie A, in tempi di pandemia, è stato strutturato un calendario folle. Senza finestre per recuperare mezza partita, altro che Bologna-Inter. Che forse avrà una data o forse no (vedi aggiornamento). Di questa partita oggi parlano solo al bar, i tifosi che non hanno altri argomenti. Nei salotti TV chi vuole polemizzare gratuitamente sul nulla. E ovviamente sul web, dove «nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma». L’asterisco sui punti dell’Inter in Serie A non è più solo l’alibi di chi ha paura di non vincere (vedi focus): Bologna-Inter è l’alibi di chi non vincerà nulla, perché ha già perso tutto. Ed è ora di farsi sentire, Inter.