Condò attacca: «Impossibile aiutare Mancini posticipando Bologna-Inter!»

Condò cerca di analizzare i vari problemi che hanno portato al fallimento mondiale dell’Italia. Il giornalista di Sky Sport, ospite a “Il Calcio è Servito” su Sky Sport 24, punta il dito anche contro l’Inter. La motivazione? Il rinvio della trasferta di Bologna…

PROBLEMA NAZIONALE – La mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali di Qatar 2022 (vedi editoriale) offre uno spunto di riflessione a Paolo Condò, che se la prende anche con i grandi club nazionali: «L’Inter come grande club, che fornisce giocatori come Alessandro Bastoni e Nicolò Barella alla Nazionale Italiana, continuando a posticipare più possibile questo benedetto recupero contro il Bologna, ha fatto sì che fosse proprio impossibile isolare una giornata di campionato. E posticiparla per consentire a Roberto Mancini… Se Mancini ha costruito questa formazione, è perché ha avuto modo di farlo. Questa è una rosa che ha bisogno di stare assieme per creare un linguaggio comunque, che contro la Macedonia del Nord non si è vista assolutamente». Questa la riflessione specifica di Condò sull’Inter, anche se non si capisce bene quale sia la “critica” mossa alla società nerazzurra in riferimento alla sconfitta dell’Italia…