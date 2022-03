Dzeko e il trend negativo dei giocatori Inter in Nazionale: KO con la Bosnia

Edin Dzeko si accompagna ai vari Barella, Bastoni, Calhanoglu, Vidal, Sanchez e Skriniar. Anche per lui è arrivata una sconfitta con la propria Nazionale. Bosnia KO contro la Georgia in casa

ALTRO KO − La Bosnia Erzegovina di Edin Dzeko ha perso per 0-1 in casa contro la Georgia. Continua il trend negativo dei giocatori dell’Inter in Nazionale. L’attaccante nerazzurro imita gli italiani Barella e Bastoni, il turco Calhanoglu e i cileni Vidal, Sanchez e lo slovacco Skriniar. Anche per loro, serata amarissima di soddisfazioni quella di ieri. Deludente 0-1 per la Bosnia sconfitta dal gol di Zivzivadze. Il CT della Bosnia ha effettuato, essendo una gara amichevole ben sette cambi, ma Dzeko è rimasto in campo per tutti e 97 i minuti complessivi di partita.