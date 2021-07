Di Gennaro: «Hakimi pesa ma Marotta sarà bravo a trovare alternative»

Antonio Di Gennaro, ex giocatore oggi opinionista Rai, ha parlato ai microfoni di “Maracanà” trasmissione di “TMW Radio” della situazione relativa all’Inter. Tra i temi trattati, l’arrivo di Calhanoglu e la partenza di Hakimi

ALTERNATIVE − Queste le parole di Di Gennaro sul club nerazzurro: «Sono campioni in carica e sono giocatori anche di un certo livello. È arrivato Hakan Calhanoglu che dovrà fare quello che faceva lo scorso anno Christian Eriksen. Si tratta di un giocatore anche abbastanza diverso, può ricoprire più ruoli. Quindi, potrebbe essere per lui e per la squadra un fattore positivo. Certo Achrah Hakimi non è facile sostituirlo, ma d’altronde le esigenze societarie vanno oltre queste situazioni. Io credo che poi Beppe Marotta sia sempre stato bravo con la ricerca anche di alcuni giocatori a parametro zero − l’ha fatto alla Juventus, l’ha fatto alla Sampdoria, l’ha fatto ovunque − quindi anche su questo l’aspetto economico è importante. Però, credo che se dovesse partire un altro giocatore di livello, allora li ci potrebbe essere anche li, dal punto di vista dei giocatori stessi, un attimino di apprensione. Però, la squadra è forte a livello difensivo, è rimasto anche il portiere. Quindi, dovrà ricompensare la partenza di Hakimi trovando delle alternative. Comunque, l’Inter è la squadra da battere perché ha vinto il campionato e questo è già un vantaggio».