Inter e Cagliari, incontro in corso: Nainggolan e Nandez sul tavolo?

Nahitan Nandez è sempre un obiettivo di mercato dell’Inter, anche se la trattativa col Cagliari appare sempre più complicata. I nerazzurri in questo momento si stanno incontrando col Cagliari per sbloccare la questione relativa al centrocampista uruguagio, sul tavolo forse anche il nome di Nainggolan.

In questi giorni di mercato ci sono diversi nomi caldi sull’asse Inter-Cagliari. Nandez piace molto ai nerazzurri, ma bisogna trovare una quadra col Cagliari che per il momento non apre al prestito o vorrebbe garanzie su un futuro acquisto del giocatore. Bisogna risolvere anche la questione Nainggolan, già da tempo d’accordo col club rossoblu, ma che ancora non ha trovato l’intesa con l’Inter per la rescissione del contratto. Secondo Gianluca Di Marzio in questo momento è in corso un incontro tra le dirigenze di Inter e Cagliari, molto probabilmente coi nomi di Nandez e Nainggolan sul tavolo, per cercare un accordo.