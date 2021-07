Dimarco piace al Torino, Inter e giocatore vogliono proseguire insieme

Federico Dimarco è tornato all’Inter dopo gli ultimi due anni passati in prestito al Verona. Il giocatore piace a Simone Inzaghi e sembra destinato a restare a Milano nonostante l’interesse del Torino del suo ex allenatore Ivan Juric.

Nell’Inter che a poco a poco ritrova i pezzi, fin dal primo giorno di ritiro si è messo in mostra Federico Dimarco. Il giocatore, reduce dai due anni in prestito al Verona, sembra essere definitivamente pronto per giocarsi la sua chance all’Inter, chance che Simone Inzaghi sembra essere determinato a concedergli. In quest’ottica risulta molto probabilmente destinato a fallire l’assalto del Torino. Secondo Valentino Della Casa per “Sky Sport” il tecnico dei granata Ivan Juric, che ha avuto Dimarco nelle ultime due stagioni al Verona, avrebbe tentato un sondaggio ma Dimarco e l’Inter vogliono proseguire insieme.