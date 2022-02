Di Canio: «All’Inter Lukaku farebbe panchina! Vedo dei giocatori scarichi»

Paolo Di Canio, dagli studi di Sky Calcio Club, ritiene la rosa dell’Inter piuttosto stanca in questo momento della stagione. Poi una provocazione nei confronti di Lukaku.

SQUADRA SCARICA − Paolo Di Canio convinto sulla rosa dei nerazzurri, poi una frecciatina a Romelu Lukaku: «Tutti stanchi nell’Inter, vedi la difficoltà nel calciare la palla. L’Inter ha speso tantissimo dal punto di vista psicofisico. Sta pagando dazio, tutta la rosa è scarica. Lo vedi da casa, anche Nicolò Barella e Marcelo Brozovic ti stupisci se sbagli questi passaggi semplici. Lautaro Martinez è svuotato al momento e le occasioni contro Sassuolo in cui la calcia fuori da un metro o quando la cicca clamorosamente in un’altra gara ne sono un esempio. Lukaku? Investimento esagerato per uno che farebbe panchina. Il belga starebbe fuori in questa squadra che gioca di qualità e col collettivo».